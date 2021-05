Michael BITICI

Spécialiste pricing et bid management depuis plus de 5 ans, j'ai travaillé sur plusieurs projets pour l'armée française. Mon champ d'application: réponse à appels d'offres, gestion de stratégie de prix, contrôle de rentabilité. Je suis aussi spécialisé en project et program management.



J'ai tout d'abord travaillé sur chiffrage des devis VPS (Véhicule des Patrouilles Spéciales). Le but était d'identifier le périmètre en étudiant le retex client, d'estimer le planning des activités et de piloter les consultations des fournisseurs.



Par la suite, je met en oeuvre la politique tarification pour le contrat de soutien et service de l'armée française. Cela concerne le développement du référentiel des pièces de rechanges pour la DGA (Direction Général de l'Armement) et la tarification du contrat de soutien de l'armée française.



La mission ayant évolué, les priorités étaient de maintenir le contrat de soutien de l'armée française et de la gamme PANHARD et de formaliser les procédures de pricing et réponse à appel d'offre.



Aujourd'hui, je travaille principalement sur les sujets suivants: la réalisation des offres de prix et maintien des référentiels de pièces de rechange pour le marché de soutien, la réparation industrielle privé, listes d'articles de ravitaillement. Mes travaux principaux: Maintenir les contrats de soutien de l'armée française (20000 références) et maintenir les tarifs de la gamme PANHARD (100000 références) mais aussi la budgétisation des besoins client et réponse à appels d'offres.



Mon plus gros appel d'offre remporté s'élève à plus d'un milliard d'euros pour l'armée française.



Etant certifié PRINCE2 (Project in Controlled Environment) avec plusieurs expériences dans le domaine (PMO, project manager, assistant coordinateur de projet), je me propose aussi en tant que consultant-formateur dans le pricing - Bid et Project management.