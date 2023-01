Michael GUILLION

De développeur à leader technique puis de leader technique à chef de projet, puis finalement directeur de projet.



Je suis désormais en charge de l'organisation de nos projets à engagements de résultats. Que ces projets soient réalisés au forfait ou dans le cadre de nos centre de services ou TMA.



Je m'appuie sur les compétences de nos consultants, qu'il soit consultants ou responsables de projets pour mettre en oeuvre des démarches pragmatiques et motivantes.



J'apporte passion, expertise et partage des connaissances à mes clients et collègues pour que nous progressions ensemble dans ce métier si passionnant qui est le nôtre.





Mes compétences :

Management

Team management

Gestion de projet

Software Engineering

Direction de projet