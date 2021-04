Michael RICHE

Homme de terrain, j'ai la conviction que pour faire progresser l'entreprise, il est nécessaire d'en comprendre les environnements, les forces et les dysfonctionnements des équipes.

Pour moi, la performance industrielle est l'affaire de tous et de chacun, du manœuvre au dirigeant.

Et, c'est au manager que je suis de mobiliser les compétences et impulser la dynamique.



Mes compétences :

Management d'équipe

Informatique

Recrutement

Organisation du travail

Gestion de production

Management opérationnel

Direction générale

Sécurité

Finance d'entreprise

Management de la performance

Gestion des relations sociales