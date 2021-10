Michaël SEGUIER

10 ans d'accompagnement et de conseil dans diverses filières de l'agriculture m'ont doté d'un sens reconnu de l'initiative et de l'animation. Fort de mes connaissances en agronomie et conscient des contraintes technico-économiques des différentes productions, j'assure en toute autonomie un appui technique adapté à chaque situation.



C'est également à travers mes passions naturalistes et mes activités bénévoles que je développe mes compétences : sensibilisé aux enjeux environnementaux du monde agricole et rural, je m'investis dans la gestion de plusieurs projets d'inventaire et de protection d'espèces en déclin. A l'interface entre les associations de protection de la nature, les collectivités territoriales et les particuliers, je coordonne les actions de sensibilisation de notre groupe.



Mes compétences :

Agriculture

Agronomie

Animation

Arboriculture

Commercial

Conseil

Conseil commercial

Environnement

Ingenieur conseil

Viticulture