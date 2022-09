- Autodidacte, n’hésite pas à me former rapidement selon les besoins.

- Flexible, je suis capable de m’adapter à l’imprévu.

- Rigoureux et méthodique, lorsque la tâche requiert de la minutie.

- Dynamique et spontané, de nature enjouée, j’aime les initiatives en équipe, tisser des relations sociales avec mes collègues.





Mes compétences :

Microsoft .NET

PHP

As400

C#

Microsoft SQL Server

MySQL

Laravel

Zend framework

Visual studio

Git

PostgreSQL