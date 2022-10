Dans la vente auprés du particulier et professionnelle dans l'amélioration de l'habitat et télécommunications.

Autodidacte de la vente, rigoureux, appliqué, j'ai acquis et diversifié mes compétences dans des entreprises novatrices.

De l'action terrain, en passant par de l'encadrement d'équipes, j'ai pu mettre en oeuvres et occuper des postes enrichissants, aussi bien opérationnels que fonctionnels.



Mon parcours s'est étoffé et enrichi au long de mes expériences.