Je suis en charge d'animer une équipe de consultants séniors.

Notre principale mission : aider nos clients à atteindre leurs objectifs, dans les délais.

Nos domaines d'expertise :

- la mise en place des "bonnes pratiques" métiers en vue d'améliorer la situation économique

- l'accompagnement des métiers pour la réussite de mise en oeuvre d'ERP.



Notre actualité AVL Consulting

A paraître bientôt :

« Implanter un ERP avec succès, c’est possible ! » avec les témoignages de 3 de nos clients



Nos articles académiques

A paraître en avril 2014 :-)

"Environnement : le lean appliqué au tri de déchets"

Retour d'expérience en milieu industriel sur le tri sélectif dans le secteur du déchet

Michel BALDELLON & Anne VINAGRE

in : Techniques de l'Ingénieur. Référence AG5131.





Enseignant les techniques avancées de gestion (Lean, contrôle de gestion/ABC...), j'interviens principalement en formation continue master II de plusieurs écoles et universités : EM Lyon,Institut Supérieur de Logistique Industrielle (ISLI), IAE Université Lyon III...



Articles récents :

Usine nouvelle : http://www.usinenouvelle.com/article/oui-le-lean-est-applicable-aux-flux-pousses.N177194



Piloter par exception des stocks en mode recomplètement (Kanban…)

Michel BALDELLON & Anne VINAGRE

in: Techniques de l’Ingénieur. Référence AG5130. 10 mai 2012.

Disponible sur abonnement sur le site des Techniques de l’Ingénieur http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/genie-industriel-th6/modes-de-pilotage-des-flux-logistiques-42121210/piloter-par-exception-des-stocks-en-mode-recompletement-kanban-ag5130/ # avec 11 vidéos explicatives complémentaires ou en version papier



Sur l'excellence opérationnelle des services support :

http://www.avlconsulting.fr/articles/Baldellon_Lean_Centralisation_Services_Supports.pdf

http://www.avlconsulting.fr/articles/ArticleLeanOffice.pdf



More governance within more agile companies : http://www.avlconsulting.fr/articles/B&F_BANKING_SOLUTIONS_09_2009_Baldellon-Chometon.pdf



Sur l'excellence dans la distribution :

http://www.avlconsulting.fr/articles/Baldellon_The_Last_Hundred_Meters.pdf

http://www.avlconsulting.fr/articles/Baldellon_les_100_derniers_metres.pdf



Sur l'Activity-Based Costing :

http://www.avlconsulting.fr/articles/Baldellon_Article_ABC.pdf



Mes compétences :

Lean manufacturing

Lean IT

Tableau Software

Performance

Six Sigma

Supply chain

Amélioration continue

Achats

Distribution

Coaching

Business intelligence

Lawson