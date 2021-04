Michel BUGEIA

Conseiller Funéraire dans le Vaucluse depuis 2001, la psychologie, l'écoute, et l'accompagnement des familles sont les moteurs quotidiens de ma vie professionnelle. Ma philosophie n'a pas dévié depuis toutes ces années : elle consiste à faire des obsèques et cérémonies que je conduis, des hommages uniques et inoubliables. Essayant en permanence de donner satisfaction aux familles que je reçois, je m'attache à personnaliser le plus possible leur accompagnement. La performance résidant dans un concept visionnaire d'anticipation des évolutions sociétales, ma remise en cause est permanente. Depuis 2009, j'ai en charge le développement de notre second bureau d'Avignon, qui est également notre Marbrerie. Hormis l'étude et la vente de monuments, je conçois en 3 D les projets funéraires, proposant ainsi des offres adaptées grâce aux outils mis à ma disposition. Je mets en place de nouveaux logiciels dans l'entreprise et forme en interne ou externe des personnels via le Groupement des Entreprises Funéraires de France jusqu'en 2013. Je développe également notre secteur de Prévoyance Funéraire en fournissant des statistiques sur la concurrence, afin d'assurer la compétitivité et la pérennité de notre entreprise. Fin 2013, je deviens cadre et l'aventure continue ! En 2014, j'intègre l'observatoire local des activités funéraires de la mairie d'Avignon. Toujours en poste aujourd'hui dans la même entreprise, mais à présent pour le groupe Funecap Sud-Est sous l'enseigne France Obsèques, ma passion est toujours intacte. Nous sommes désormais en 2020 et un nouveau challenge m'est confié en cette année troublée, la gestion de notre nouvelle surface de vente et de notre nouvelle chambre funéraire au Pontet sous l'enseigne Roc Eclerc. Merci à Funécap.



Mes compétences :

Informatique de gestion

Assurance vie

Photoshop

Google sketchup pro 3D

Legislation funéraire

Étude de marché

Assurance

Gestion budgétaire

Microsoft Windows

Gestion de la relation client

Politique

Logiciel ARLEQUIN

Adobe InDesign

Graphisme print