Michel CADARS

J'ai plus de vingt-cinq ans d'expérience et de réussite professionnelle dans les services en technologie de l'information.

Parmi mes derniers postes occupés chez Unilog puis Logica: Directeur des Grands Comptes dans l'Industrie, Global Account Director EADS (poste international de 4 M€ à 50 M€ de revenu), Directeur de Compte Dassault et Thales.



Je recherche un poste d'Account Manager, de Business Développement ou encore de Management Commercial.



Mes compétences :

Business development

Account director

Bid

Sales director

Collaborative