Électricien Courant Fort de formation, je me suis orienté vers les courants faibles après 12 ans d'expériences dans les différents métiers du Courant fort, allant des postes HT/BT, TARIF JAUNE et BLEU, tous types d'installation tertiaires.



Principales réalisations suivies :



CHU DRAGUIGNAN

RÉSIDENCES DE TOURISME à FAYENCE

RESTAURANT ENTREPRISE AIR FRANCE à SOPHIA

CLINIQUES à GRASSE

TRAVAUX DANS LES UNIVERSITÉS ET LYCÉES