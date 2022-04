Bonjour pour vous parler de moi en quelques mots, je suis de nature professionnelle, intègre, autonome, volontaire et dynamique..., j'ai l’esprit d'entreprise et comme le relate mon CV il y a deux points importants: Mon évolution de poste lors de mes changements d'entreprises (changements qui sont indépendants de ma volonté), le 2ème point est le nombre d'entreprise dans lesquelles j'ai travaillé, celles-ci m'ont permis d’acquérir des postes différents, évolutifs et elles m'ont également fait profiter d'une large expérience professionnelle dû à leurs différentes activités du Bâtiments.



Dans l'attente de vous relire ou de vous rencontrer.



Cordialement.



M. Yamin - Emmanuel AMARI



Mes compétences :

Management

Conduite de chantier TCE second-oeuvre

Gestion de projet

Microsoft office

Négociation

Supervieu Génie civil

Rigueur

Travail en équipe

Chargé d'affaires second oeuvre

Conducteur de travaux agencement

Conducteur de travaux second-oeuvre

AutoCAD

Microsoft PowerPoint