Christophe MAREMBERT

Ma vision de la fonction Achat : Participer à la stratégie de l’entreprise et à l’amélioration du résultat.



Mes Compétences Clés :

- Achats de Marchés de Fournitures, Travaux et Services,

- Achats de Marchés de Travaux Internationaux,

- Achats Projets / Achats Familles (France et International),

- Sourcing International,

- Sélection, Qualification, Consultation, Négociation, Recommandation, Choix Fournisseur,

- Pilotage de réunion de clarifications, d’alignements techniques et commerciaux, et de négociations,

- Négociation Internationale,

- Préparation, négociation et rédaction des Contrats, en Français et en Anglais,

- Suivi des marchés (délais, budget / coûts) et des modifications,

- Reporting vers le Projet et vers la hiérarchie Achats,

- Anglais Professionnel.



