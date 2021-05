Après une double formation en gestion et en informatique et au cours d'une expérience de plus de 20 ans dans l'édition de progiciels de gestion, Michel Costandi a pu conjuguer une bonne connaissance des métiers de la fonction financière et une parfaite maîtrise de la conception des applications qui leur sont dédiées. Son sens du service, aiguisé durant cinq années à la tête de la hot line de la branche consolidation du groupe Concept (actuellement Sage) lui permet de replacer en permanence les applications au service des utilisateurs finals. Michel Costandi est aujourd'hui consultant en intégration d'applications chez NEOFI Solutions, éditeur de NEOFI Link, une plateforme d'intégration dédiée aux directions financières.



Compétences :



Conception d'application, gestion de projets, reporting et communication bancaire, projets SEPA, gestion du changement, urbanisation du système d'information.



Mes compétences :

Architecte

Décisionnel

Chef de projet

BPM

EAI

Urbanisation

Intranet

SEPA

ETL

Gestion de projet

Microsoft .NET

JavaScript

SQL

Oracle

PHP

Dématérialisation