Michel MADAMOURS

Spécialiste en Crédit Management, j’interviens dans tous les secteurs d’activités et pour toutes surfaces financières.

Expérience confirmée acquise au niveau international et national, dans les services et l’industrie, je propose des solutions adaptées dans l’accompagnement et la pérennisation du chiffre d’affaires.

Appréciation du risque client, amélioration des résultats de l’entreprise (BFR, DSO, provisions), je suis force de proposition dans l’optimisation de la performance et du process risque client.

Suivi de l'application de la LME (loi de modernisation de l'économie) dans les TPE/PME notamment dans les nouvelles conditions de paiement.



