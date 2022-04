Jean-François DELMAS

Pour me contacter confère mon profil linkedin



Profil / secteurs économiques



Plutôt Architecte Bâtisseur

Distribution spécialisée et ou services (Expertise :Automobile/motocyclisme/motonautisme) , création et structuration de réseaux (cible privilégiée produits Low Cost ) BtoB BtoC

Tous secteurs pour les activités de médiation spécialiste évaluation de patrimoines professionnels ( groupes de sociétés ) et immobiliers appréciation des valeurs en vue de partage et donations .







Sources de motivation et expertises :



Médiation en milieu professionnel et familial gestion de conflits dans le cadre de successions et donations dans des environnements de groupe auprès notaires et avocats ( évaluation de patrimoine/valorisation de groupe /détermination de partage )

Management de projets /Conduite du changement

Gestion multi-sites-sociétés-enseignes-activités

Structuration des services supports en lien avec les opérations

Amélioration productivite et fluidité de l'information

Création de CSP/ FUSAC croissance externe

Gestion de crises

Forte sensibilité pour les sujets RH et immobiliers moyens généraux achats.





Parcours professionnel



Début de carrière au sein d'un cabinet d'audit ,intégration de deux groupes de retail automobile , création de poste au sein du groupe BOUYGUES, parcours chez SONEPAR distribution spécialisée en B to B .

Depuis décembre 2010 Consulting chez 2ACFinance , missions secteur distribution environnement international .





Compétences et expériences



Chaque expérience de mon parcours professionnel est liée à une mission principale de réorganisation des processus et services quelquefois dans le cadre d'une création de poste .

Les environnements sont essentiellement multi sites multi sociétés

Ces missions s'inscrivent naturellement dans le cadre d'un plan d'optimisation de la performance et de la sécurité financière du réseau commercial et des services

Mon implication est en conséquence très liée aux aspects opérationnels dont la coordination des ouvertures et fermetures de sites et la gestion des contentieux



A l'écoute d'opportunités professionnelles



Membre association des directeurs financiers et controleurs de gestion ..............................................DFCG

Membre fondateur et Secrétaire Général Association des managers et du management

de transition ...........................................................................................................................................2AMT



Mes compétences :

BTP

AUTOMOBILE

DISTRIBUTION

DAF

Optimisation BFR Cash Flows

Création de CSP construction de Back Office

Due diligences Audit acqusisition FUSAC CARVE OUT

International Financial Reporting

Credit Management

Consolidations