Michel MANGWE BAHEL

Mon expérience dans le domaine du bâtiment et management , ou j’ai pu cumuler une très bonne expérience en termes d’utilisation d’outils et technicités, une capacité de formulation et de mise en œuvre dans le domaine du BTP à forte valeur ajoutée .



Mes compétences :

Métreur

Conduite de chantier GO/TCE

Management

Gestion de projet

Planification

Étude de prix

Connaissance des marchés publics de travaux.

Solidworks , Autocad , Autodesk Revit , Microsoft

Gestion de la GTB

Très bonne connaissance des enjeux de la maitrise