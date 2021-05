Michel PALUSCI

Mon expertise en Vente et Stratégie m 'amène à proposer des cours de ventes et strtégie tout en restant présent sur le Terrain comme vendeur.

Ainsi je reste en contact avec le terrain tout en proposant des cours pratiques et efficaces



DEPUIS TOUJOURS J AI TRAVAILLE DANS LE DOMAINE DU BATIMENT.

AINSI J AI ACQUIS TOUTES LES TECHNIQUES POUVANT ME SERVIR POUR LA VENTE DANS CE DOMAINE.











J AI ETE RESPONSABLE DE CHANTIERS DIVERS DANS LA FACADE

TRAVAILLE DANS DIVERS BUREAUX D ETUDES ET

ENSUITE ME SUIS MIS A MON COMPTE COMME AGENT COMMERCIAL POUR VENDRE AUX ENTREPRISES LES PRODUITS SUIVANTS:

-PRODUITS POUR LES VIBRATIONS DIVERSE( METRO/TRAINS/MACHINES ...°)

-FOURNITURE ET POSE DE CASSETTES EN FACADE DONT DE LA FACADE VEGETALE

- PRODUITS DE BARDAGE TERRE CUITE



JE PARLE ALLEMAND/ITALIEN ET ANGLAIS ET SOUHAITE FAIRE PARTAGER MON RELATIONEL TRES IMPORTANT ET EVOLUER DANS MON ACTIVITE



CLIENTS / ENTREPRISES DU BATIMENT/ARCHITECTES/BUREAUX D ETUDES/FACADIERS...



Mes compétences :

acoustique

Allemand

Commercial

façade

Italien

Magnétisme

Relationel

stratége

Stratégie

Stratégie commercial

Vente