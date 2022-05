Raphaël STECK

Je suis prêtre-salarié.



Entré dans le monde professionnel dès 1999, je suis actuellement chargé de clientèle au sein de la société Mory Team.



En parallèle j'ai suivi le cursus ecclésiastique depuis avril 1999 qui a abouti à mon ordination sacerdotale le 17 avril 2004 au sein de l'Eglise Gallicane + Tradition Apostolique de Gazinet.



J'exerce donc une profession me permettant de vivre de façon autonôme et d'être en contact permanant avec le monde professionnel et social selon les statuts de ma communauté. Ma mission sacerdotale consiste en la création d'une ou plusieurs paroisses gallicanes sur l'Alsace, ainsi que la création d'oeuvres humanitaires diverses, afin de porter secours aus personnes en détresse physique ou morale.



A cela s'ajoute une passion pour l'histoire religieuse et la liturgie ancienne qui m'a déjà mené à la publication de plusieurs études et articles sur le sujet, l'écriture d'un livre actuellement en rééditon ainsi qu'à la constitution d'une bibliothèque privé de 1700 ouvrages à ce jour.



Mes compétences :

Histoire

Humanitaire

PAO

Transport