Après plus de 20 années d'expérience dans le management de cadres et la gestion de centres de profits, je souhaite donner un second élan à ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Relations sociales & syndicales

Management de la qualité

Stratégie

Gestion

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Recrutement cadres