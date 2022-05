Michel STRASSER

Architecte .NET C# Java C/C++ & Web



DEA d'informatique spécialisation compilation

Stage de 4 mois aux Etats-Unis.

A travaillé pendant 1 an et demi en Allemagne.

2 ans cumulées sur des technos JAVA (Android, SpringBoot)

10 ans d'expertise C# (Windows.Forms, ASP.NET WebForms & MVC, EntityFramework, LINQ).



Mes compétences :

Architecture logicielle

JavaScript

Microsoft SQL Server

Prince2 - gestion de projet

Typescript

Angular

Electron

C#

Base de données

C

MySQL

XSLT

XML

C++

Java

Conception UML

Gestion de projet

Planification

TCP/IP

Android

LISP

GIMP

PostScript

VoiceXml

Inkscape

CORBA

JSON

Forth

Python

Linux

SOAP

HTML 5

Php

Perl

ASP.NET

Microsoft .NET

Saas

SDL (Simple Direct Media Layer)

Gtk+

OCaml

Compilation

Qt

OpenGL

CSS

Blender

Infographie

AndEngine

MVC

JQuery UI

Bootstrap

JQuery

Modernizr

TypeScript

Unity 3D

Jurassic

Git