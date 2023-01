Michel TANGUY

Chaque jour apparaissent de nouvelles normes, émergent de nouvelles (bonnes) pratiques et de nouvelles technologies. Il est nécessaire de prendre de la hauteur pour aller dans la bonne direction. Pragmatisme et simplicité pour aller plus vite par étapes à couts maitrisés.



J’ai plus de 35 ans d’expérience dans l’organisation et le management des métiers de l’informatique, le pilotage des systèmes et la mise en œuvre de moyens. J’ai managé des équipes pluridisciplinaires sur le support utilisateur, le poste de travail et la mobilité. J’ai réalisé des missions de management de transition et accompagner de grands groupes sur des projets de transformation. J’ai conseillé et accompagné des organisations informatiques à s'industrialiser à se transformer et être plus agiles par l’adoption de bonnes pratiques telles qu’ITIL, CMM ou E-SCM pour développer leurs pratiques ou externaliser certaines de leurs fonctions ou répondre à des obligations réglementaires telle commission bancaire pour la continuité d’activité dans des établissements financières et à initier les démarches de projection de nouveaux concepts.



*Management

*Audit des organisations informatiques.

*Conseil en organisation des métiers de l'informatique.

*Conseil en gestion des plans de continuité d’affaires (PCA) et gestion des crises.

*Formateur Itil V2 / V3.

*Direction de projets.

*Conduite d’appel d’offres d’externalisation de production et de support informatique.

*Pratique du code des marchés publics.

*Référentiel : COBIT, ISO 20000, ITIL, PMBook, CMMI, BS7799 - ISO 27002, E-SCM, SCRUM, Six SIGMA.



Mes compétences :

ITIL

Infogérance

Conduite du changement

ISO 20000

COBIT

Gestion des services informatiques

Système d'information

Gestion de projet

Amélioration de process

ISO 27002

Pilotage d'activité

Management

Conseil IT

Appels d'offres

Achats publics