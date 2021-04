Michel TOUZAIN

Depuis 2020 consultant indépendant

De 1999 à 2020, responsable logistique et achats puis directeur technique et logistique. Membre du comité de direction.

Patrimoine immobilier (maintenance et travaux) : management d'une équipe de huit techniciens. Conduite de travaux d'entretien, de modification et d'extension.

Chargé de sécurité incendie : obtention du diplôme SSIAP 3. Mise en place d'un plan de prévision d'opération avec les sapeurs-pompiers et des exercices pratiques de mise en sécurité des patients. Suivi des commissions de sécurité. Mise en place et suivi d'une présence continue d'agents de sécurité incendie et d'assistance à personnes. Membre du CHSCT. Référent sécurité du site. Mise en place et suivi des plans de prévention.

Biomédical : achat du parc biomédical et supervision de son entretien. Management des techniciens biomédicaux. Élaboration et suivi d'un plan d'investissements pluri-annuels. Correspondant local matério-vigilance.

Achats : acheteur généraliste de l'ensemble des besoins nécessaires au fonctionnement (hors médicaments et dispositifs médicaux à usage unique)consommables, petits matériels et investissements. Développement et utilisation d'un logiciel centralisant les achats sur le site dans son périmètre.

Services généraux : supervision de la fonction hôtellerie, bio nettoyage,restauration, lingerie (fonctions sous-traitées). Président du CLAN.

Autres domaines d'implication :

Précédemment réorganisation magasin dispositifs médicaux et informatisation des processus

Mise en place et suivi des circuits de déchets et des différentes filières de tri