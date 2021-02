Décembre 2020 : obtention du diplôme CAFERUIS (niveau II - bac + 4).

Actuellement je m'occupe du suivi des prestataires, dossiers, contrats, contrôles et sécurité.

Responsable d'une équipe technique (5) pour l'entretien des bâtiments et la rénovation des chambres, j'assure également une bonne partie de l'hébergement :

(linge, protections. tenue du personnel, produits ménagers et de cuisine).



Mon prochain objectif : un poste de directeur de résidence séniors