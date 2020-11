Michèle BAYLET-BRUNET (BAYLET)

Mes compétences constituent une base solide pour tous types de postes administratifs et financiers. Sociable, réactive et parfaitement organisée, je sais m'adapter aux conditions de travail et évoluer indifféremment en équipe ou en totale autonomie dans les missions qui me sont dévolues.



Je possède une parfaite maîtrise l'ensemble du Pack Office et mes aptitudes informatiques me permettent de m'adapter à tous types de logiciels.



Curieuse et volontaire, j'apprends très rapidement tous fonctionnements et règles liés au poste qui pourrait m'être confié. Disponible immédiatement.



COMPÉTENCES INFORMATIQUES

- Word, Excel, Power Point (Pack Office)

- BERGER LEVRAULT, XÉMÉLIOS, HELIOS, CHORUS PRO, PORTAIL DGFiP

- QUADRA Bureau, QUADRA Facture, QUADRA Compta

- SOGEFI, AVENSYS, SAGE

- Talent Profiler

- Outlook, Amadeus, Internet

- Paint.net, Foxit



Loisirs : randonnées, lecture et arts

https://www.revesdembb.com