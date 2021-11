Patrick BRUNET

Officier supérieur des Troupes de Marine, retiré de l'armée de terre après plus de 27 années riches en expériences professionnelles, humaines et opérationnelles en France et à l'étranger, je dispose de réelles compétences notamment dans le management, la conception de projets de coopération à l'étranger ou encore dans l'évaluation de nouveaux matériels.



Je peux apporter au sein de votre structure mes facultés d'expression, tant orales que rédactionnelles, mon esprit d’équipe développé, mes capacités à planifier et à organiser avec un sens aigu des responsabilités. Mes qualités de manager - jusqu'à 350 personnes - ont été également reconnues, tout comme mes aptitudes dans le domaine de la formation en qualité d'instructeur et de chef de centre national dans l'instruction sur simulateurs.



Immédiatement disponible, je souhaite exercer des responsabilités dans le management, la formation ou la sécurité en France ou à l'international, sans exclure toutes autres propositions.



Mes compétences :

Faculté d'adaptation

RIGOUREUX

travail en équipe

Formation professionnelle

Ingénierie de formation