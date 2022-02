Michèle MAZY VILAIN

Depuis janvier 2015 dans le Groupe LEADER, dans lequel j'exerce les fonctions de Responsable National de Projet et Directeur d'Agences.



De juin 2011 à décembre 2014, Process Manager chez Randstad Inhouse Services (filiale de Randstad, spécialisée dans les agences hébergées) : Responsable des lancements et développements des comptes clients du Loiret, garant du process et de l'amélioration continue, management transversal des Responsables de chaque agence hébergée.



De 1986 à mai 2011, chez Manpower avec une évolution constante :

Assistante d'agence - Attachée Commerciale - Chargé d'Affaires - Responsable d'agence (généraliste, spécialisée, Grands Comptes, campagne, ville) et enfin Responsable du Pôle Industrie Orléans et péripherie (4 bureaux : Orléans, Chateauneuf-sur-Loire, Artenay et Pithiviers). Originaire du Nord de la France, sur Orléans depuis plus de 15 ans.



Mes compétences :

Accompagnement du changement

amelioration de process

gestion du stress

Force de vente

Accompagnement individuel et collectif

Commercial

Manager

gestion des compétences

Réseau

Management

Commerce

Direction de centre de profits

Amélioration continue

Accompagnement