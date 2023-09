Michele MORIN

Expérience opérationnelle de 20 ans en milieu hospitalier dans différentes disciplines avec fortes compétences dans le domaine de la Santé en :

→ technique et encadrement de soins infirmiers, (hématologie, diabétologie, endocrinologie, pneumologie)

→ formation de personnel paramédical,

→ communication /création de supports pédagogiques,

→ organisation et en amélioration des conditions de travail,

→ missions transversales (par ex. Correspondant paramédical "Education Thérapeutique")



Fort intérêt pour l'Education Thérapeutique du Patient. (DU + Master en Education Thérapeutique du Patient). Ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail, l'accueil et le circuit du patient en ambulatoire.



Mes compétences :

Hématologie

Formateur

Oncologie

Communication

Encadrement

Soins palliatifs

Recrutement