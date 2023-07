Une organisation axée sur le multicanal et le digital, fluide pour le client, fructueuse pour votre entreprise, valorisante pour vos collaborateurs où règne une saine émulation, tel est mon domaine d'expertise.



Fondée sur une riche expérience, tant à des postes stratégiques en entreprise (directrice de la relation client-membre du comité de direction), de management d'équipes commerciales importantes, que dans le conseil et l'opérationnel, j'interviens en France et à l'étranger sur toutes les thématiques d'amélioration des politiques conquêtes et de fidélisation client, quel que soit votre secteur d'activité.



MARKETING :

La Stratégie Marketing : développement de stratégies business centrées sur le client, à fort impact sur la croissance et la différentiation compétitive, Identification de niches et mode d'approche inexploités.



EFFICIENCE DES STRATÉGIES COMMERCIALES :

Stratégies de capture, de valeur et d'augmentation de la rentabilité de typologie client, formation et accompagnement auprès des forces commerciales de terrain ou sédentaires, pour propulser les ventes.



OPTIMISATION DES SERVICES :

L'optimisation de la performance des opérations, en permettant d'effectuer un diagnostic rapide du niveau de maturité et d'efficacité des opérations clients.



FORMATION :

Ingénieur formation (CNAM) je conçois et dispense des formations thématiques, interactives, dont le bénéfice est immédiatement applicable dans la fonction des apprenants - Catalogue sur demande



Par ailleurs, je mets à votre disposition une équipe de commerciaux internationaux ( 6 langues) pour vendre vos projets, concepts et talents à travers le monde.



@ tout bientôt, pour une collaboration mutuellement fructueuse.





Mes meilleures salutations.





micheline@maximin.fr



Mes compétences :

19 missions d'accompagnement au changement

5 missions de fusion de service client

Luxe

Organisation

Management

11 séminaires thématiques organisés

43 centres de contacts client audités

4 missions de réintégration de centre de contacts

11 missions d'organisation du Multicanal

