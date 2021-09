Renaud GINEYS

Bonjour,



Après 11 ans passé chez CORSAIR en tant que mécanicien avionique, je viens de passer mon ATPL-A, mon CPL/IR ME et ma formation MCC chez AIR FRANCE afin de pouvoir piloter comme professionnel.





aimant toujours apprendre de nouvelles choses c'est tout naturellement que ma passion à évoluer vers le pilotage.



L'expatriation ne me fait pas peur. Étant polyvalent, ayant la licence B1/B2, je suis un atout concernant la maintenance de votre ou vos avion(s).



Je suis libre à tout moment et à votre entière disposition pour vous faire voyager.



Vous êtes un privé ou une compagnie ... N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de précisions.



Cordialement.





Dear,



After 11 years spent in CORSAIR as avionic mechanic, I just passed my ATPL-A, my CPL / IR ME and my MCC training at AIR FRANCE order to operate as a professional.



Expatriation does not scare me. being versatile, having B1/B2 license, I am an asset for the maintenance of your aircraft (s).



I am free at any time and at your disposal.



You are a private or a company ... Do not hesitate to contact me if you want further details.



Regards



