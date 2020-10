Michelle BONARDEL

Domaine de compétence => Management/Coaching - Formation - Vente.



Animation d' Équipes Commerciales et de Managers Commerciaux Sédentaires.

• Animation de réunions commerciales, briefings.

• Suivi et Analyse des prestations et résultats des équipes.

• Mise en place et Pilotage des projets marketing direct.

• Coaching de la performance individuelle.

• Conduite d’entretiens d’évaluation.

• Conduite d'entretien d'évolution interne.

• Conduite d'entretiens préalable à sanction.

• Gestion de l’intégration des collaborateurs.



Formation

• Animation de formation Télévente Web : Technique de Vente par téléphone en R1

• Produits : Site Web – Référencement Naturel – Référencement Payant.



Recrutement

• Gestion prévisionnelle des besoins.

• Pré-sélection téléphonique des candidats.

• Conduite d'entretien collectif et individuel.



Vente

• Prospection - Suivi clients : BtoB et BtoC.

• Téléphone - Terrain.

• Animation - Démonstration - Atelier produits - SAV



Mes compétences :

Vente

Analyse Transactionnelle

Management

Formation

Recrutement

Coaching individuel