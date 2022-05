Mickael CARDOSO

Diplômé d’un Master en finance et affaires internationales de l’Université de Sydney en Australie, j’ai rejoint le groupe International Container Terminal Services Incorporated en Aout 2010. J’y ai effectué diverses missions internationales dans le secteur de la logistique et du transport maritime.



J’occupe actuellement le poste de Business Development and finance manager pour la région Asie.



Mes compétences :

Appel d'offres

COMMERCE

Commerce international

Developpement d'affaires

Étude de marché

International

Logistique

Logistique transport

Management

Management Multiculturel

Négociation

Stratégie

Transport

Transport maritime