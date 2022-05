Mickael CARTON

Lesclesdumidi.com est né de la volonté de mettre à disposition des particuliers à la recherche d'un bien immobilier, une structure capable de leur trouver rapidement les biens spécifiques à leurs recherches.



Pourquoi un site spécialisé sur le sud de la France ?



Parce qu'à l'époque j'étais agent immobilier dans le sud de la France!





En quoi lesclesdumidi.com est-il capable de répondre aux attentes des agences immobilières et promoteurs immobiliers ?



lesclesdumidi.com est une entité aujourd'hui reconnue comme un des acteurs majeurs de l'immobilier sur internet.



Aujourd'hui la société lesclesdumidi , ce n'est plus un seul portail immobilier spécialisé sur le sud de la france mais plusieurs portails internet immobiliers nationaux et internationaux.



Nous recevons chaque mois plus de 2.000.000 visiteurs.



Notre croissance atteint depuis maintenant 5 années consécutives un taux de 90%.



Nous proposons des services de diffusion d'annonces immobilières et automobiles.



Nous créons et référençons en premières pages des moteurs de rechecrhe nos sites internet et ceux de nos clients.



Nous avons actuellement plusieurs centaines de clients qui nous sont fidèles d'année en année à hauteur de 94%.



Aujourd'hui le groupe lesclesdumidi.com développe une gamme de produits et services dont certains n'ont par de concurrence.



Notre potentiel est gigantesque et malgré la crise notre société est en trés forte croissance!



La diffusion d'annonces immobilières et automobiles.

La création de sites internet.

Le référencement de sites internet



Localisation : Montpellier - France



Mes compétences :

Commercial

Création

Création site internet

Directeur commercial

Immobilier

Internet

Référencement

Site internet