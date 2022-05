Mickaël CHAMPION

Réservez ce Mercedes viano 7 places tout confort avec chauffeur pour vos déplacements personnels et professionnels.



Mise à disposition avec chauffeur :



Navette aéroports / gares

Circuit touristique

Séminaire

Colis et plis urgent

Événements

Toute distance



- Tarif établie à l'avance



- Licence EVTC

- Carte professionnel VTC

- Assurance pour le transport de personnes et leurs bagages

- 17 années d'expériences dans le transport



- Renseignements et devis: 06.12.23.20.72

https://vtcnormandie.fr