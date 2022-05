Thierry TRAUMANN

Vous recherchez une personne avec les compétences décrites ci-dessous, qui peut vous apporter immédiatement cette expérience tant opérationnelle du management, gestion de service, budgets, production, et fonctionnelle dans le rôle de production, créativité, dynamisme, capacité d'intégration et facilité de communication... Alors CONTACTEZ-MOI !!!



Port : 06.12.26.65.24

Email : ttraumann@hotmail.fr



Domaines de compétences :



- Encadrement et management (jusqu’à 40 personnes)

- Gestion d'un service (chantier d'insertion, communication)

- Coordonner et contrôler les travaux des équipes et du chantier (selon le poste)

- Élaborer et assurer le suivi de la gestion du budget de fonctionnement de l'association, des services et des secteurs concernés

- Préparation et mise en place des plannings de production et fabrication.

- Préparation et présentation du bilan mensuel, budget, travaux, etc...du service en

Comité d'administration et direction

- Négociations et achats avec les différents prestataires extérieurs.

- Préparation et organisation des réunions de travail avec les différents partenaires notamment les services de la Région, du Département et de la Ville du Havre pour anticipation des actions à venir ou mener pour stabilisation financière et développement

- Création, gestion et remise des rapports d'activité et de production au service de la Mairie du Havre

- Recherches et propositions d’améliorations des axes des processus de production pour les différentes équipes concernées

- Négociations et achats avec les fournisseurs et professionnels

- Participation à l'élaboration, la mise en place et développement d'outils informatiques pour une meilleure gestion et rentabilité des équipes

- Préparation et présentation auprès des banques d'un dossier de création de mon entreprise avec étude marché, CA prévisionnel, dossier financier, ...



Communication : création & éditions



- Suivi de création et de fabrication des supports publicitaires, plaquettes, dépliants, etc...

- Connaissance parfaite de toute la chaîne graphique de la création jusqu'à l'impression finale

- Conception et création de catalogues, logos, cartes de visite, papier à en-tête, plaquettes, brochures, documentation diverses, etc...

- Rédaction et réalisations des différents supports de communication

- Maquettes, rédaction et mise en forme d'annonces presse nationale ou régionale

- Conception, rédaction, maquettes et montages des plaquettes de rapports d’activité, de présentation de l'Entreprise

- Recherches et propositions d’améliorations des axes de communication, de marketing

- Maîtrise parfaite de la fonction marketing/produit et des outils afférents : catalogues, flyers,

mailings, internet, etc...

- Achats, négociations d'espaces pour communication presse et radio (régionale ou nationale)

- Croquis, maquettes, plans et supervision du montage des stands sur séminaires, salons,

forums, portes ouvertes, ...

- Préparation, participation et animation de manifestations extérieures (salons, présentation de l'association, journées portes ouvertes, ...)

- Préparation et décoration de stands pour des salons professionnels

- Connaissance parfaite des logiciels de création graphiques

- Connaissance parfaite des logiciels administratifs (word, excel, powerpoint)





Mes compétences :

Création

Communication

Chaîne Graphique

Imprimerie

Management

Print