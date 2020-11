Services GROUPE OPIUM (SERVICES)

Bonjour,

bienvenue sur mon profil.





Objectifs :



Je voudrais mettre à profit mes multiples expériences qui ont servi à avoir une certaine ouverture d'esprit et une grande capacité d'adaptation.

J'ai le goût du relationnel, je suis rigoureux, autonome, le sens des responsabilités.



Travailleur, rigoureux et disponible, doté d'un enthousiasme, je possède une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez Sociable et à l'écoute, je sais m'adapter à une situation en place et pourrais ainsi m'intégrer sans le moindre problème à votre équipe. Mon expérience professionnelle et ma volonté à collaborer avec vous dans un futur proche, travailler sur des missions à la hauteur de nos espérances.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d'une éventuelle collaboration. Cordialement.







Je vous remercie de votre temps et de votre intérêt

Je suis Contrôleur Qualité Chez OPIUM SERVICES.

je vous propose nos services, contacter moi par téléphone au 0769334501

ou par mail : business3@caramail.fr



Mes compétences :

L'élégance et courtoisie font mon quotidien

Stratégie commerciale

Disponible,



À l'écoute, humain, fiable, professionnel



- Contrôleur Qualité Chez OPIUM SERVICES

- Merchandising

- Commercial Marketing

- Compositeur indépendant

- Chauffeur-Privé