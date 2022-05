Mickaël CHIABRANDO

Musicien depuis 12ans, micka a débuté avec des animations toutes simples, repas apéritif concert, bal, défilé et autres.

Après cela il se monta une petite structure pour des animations privées durant 8 ans

Plus tard il rentra dans un orchestre pour y prendre l'expérience de la scène et du public de toute les générations.



Etant toujours à la recherche de nouvelles aventures il rentra dans la Disco-mobile OCEANIS, suite à ca Dj Micka enchaîne les rencontres avec des Dj tel que Mehdy Prince, Dj Fou, Jay Style, Mister Jay et la troupe du collectif Métissé, toute ces rencontres l'ont aidé à prendre de l'expérience, et à donner un nouveau souffle dans ses soirées.



Ayant acquis une expérience en club et sur des podiums d'animation,Dj Micka propose ses services à toute les disco-mobile,Podium, campings, comité des fêtes ou autres organismes voulant travailler avec lui, pour continuer à vivre, découvrir et partager de grands moments tous ensemble!!!

pour écouter mes remix https://soundcloud.com/dj-micka-animations

sur twitter https://twitter.com/DjMickaAnim

sur facebook https://www.facebook.com/micka.animations



Mes compétences :

Adobe