Mickael CHOUBRAC

Géomaticien - Géologue dans le bureau d'étude ComiremSCOP depuis 2009, je réalise de nombreuses études dans les domaines suivants :





- Environnementale : Inventaire de zone humide soit par télédétection et MNT soit suivant l’arrêté de octobre 2009 (parti pédologique et cartographique), diagnostic de sol, Etude d’impact,…



- Hydrologie et hydrogéologique: Etude préalable au contrat territoriale pour les captages Grenelle, gestion pour l’infiltration de eaux pluviale, dossier loi sur l’eau (plan d'eau, drainage),...



- Cartographie - SIG – Télédétection : Réalisation de base de données, Réalisation de MNT, Réalisation de carte d’interprétation géostatistique, …



- Programmation : VB.net, Html, SQL,…



La cartographie est à la fois un outil d’aide à la décision et un outil essentielle pour la présentation des résultats et la bonne compréhension des dossiers. Je participe donc régulièrement à d'autres types d'études : géophysique (électrique essentiellement), Recherches de ressources minérales études d'impact et constitution de dossiers d'autorisation ou de cessation d'activité au titre des dossiers ICPE.



Mes compétences :

ArcGIS

Mapinfo

Cartographie

Pédologie

SIG

Géomatique

Géologue