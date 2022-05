Mickaël CONAN

Infirmier diplômé d’état depuis vingt ans, j’ai exercé au sein de différents établissements de soins et médico-techniques. J’ai acquis une expérience professionnelle diversifiée et développé des compétences théoriques, techniques et relationnelles. Ces derniers années, j'ai travaillé principalement en hospitalisation à domicile mais aussi en salle de réveil, service d'urgence et SMUR.

J’ai également une activité pré-hospitalière en qualité d'infirmier sapeur pompier. Je porte en effet un intérêt particulier aux soins d’urgence et cette dynamique me conduit à m’impliquer dans la formation du secourisme et des protocoles infirmiers de soins d’urgence.



Aujourd’hui, j’aimerai poursuivre mon projet professionnel au sein d'un établissement de santé afin d’y trouver une nouvelle dynamique. Je souhaite m’investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un service de prises en charge aigües afin de développer de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Coordination

Formation

Secours d'urgence

Soins infirmiers

Secourisme

Soins palliatifs

Soins d'urgence

Douleur

Plaies et cicatrisation

Encadrement

Polyvalence