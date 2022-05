Mickaël COURRÈGES

Homme de valeurs et compétiteur dans l’âme, j’ai depuis 5 ans pris part de manière significative, et avec succès, au développement commercial/ managérial au sein de différents postes – Lettres de recommandation à l'appui.



Au cours de ces années, ma perspective de carrière à vouloir évoluer s’est construite autour des responsabilités et des expériences vécues comme en témoigne mon Curriculum Vitae.



Ayant le goût du challenge, j’aime me fixer des objectifs et les surpasser. Dans cet état d’esprit, c’est avec détermination et vision sur le long terme que j’envisage une future collaboration.



Mes projets m'amènent à redescendre dans le sud, cherchant ainsi activement un emploi en CDI dans le commerce, la gestion, le management sur Narbonne, Béziers, Sète, Agde ou Montpellier.



Mickaël COURREGES

06 28 29 60 44

mickael.courreges@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Prospection commerciale

Animation de réunions

Planification, organisation

Organisation d'évènements

Suivi clientèle

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif

Fidélisation client

Accompagnement au changement