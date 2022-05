Mickael DALLE

Âgé de 44 ans, j'ai 18 ans d'expérience dans le secteur du commerce de détail et plus particulièrement dans le secteur du prêt à porter masculin. Au cours de mon parcours j'ai été amené à gérer des équipes de différentes tailles (jusqu'à 30 personnes) avec pour objectif d'assurer leur montée en compétences et ainsi d'accroître la rentabilité du magasin.

Mes atouts sont le management et l'organisation.



Mes compétences :

Proreactivite

Management

Organisation

Travail en equipe