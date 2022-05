J'ai appris pendant les intérims et mes stages les compétences :

- la rapidité

- la méthode

- le sérieux

- la rigueur

- la discrétion

- l'autonomie



j'aime bien les travaux comptables mais aussi administratifs.



je prépare la licence L3 et le titre RH au CNAM.



je recherche dans les ressources humaines plus particulièrement



Mes compétences :

Administratif

Comptabilité