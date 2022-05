Mickaël DELEPAUL

Juriste spécialisé en droit public et en droit de la santé, j'exerce actuellement mes compétences au sein du Groupe Hospitalier Nord Vienne, qui regroupe deux établissements de santé pour un total de 777 lits.



Je m'occupe actuellement des marchés publics et des conventions, avec un rôle de conseil et d'expertise juridique.



Mes compétences :

Marchés publics

Contentieux administratif

Droit des assurances

Conseil juridique

Droit des contrats

Droit de la protection sociale

Droit des affaires

Gestion des litiges

Droit de la santé

Droit international et de l’Union européenne

Négociation achats

Finances publiques