Mickaël DELTEIL

Je suis titulaire d'un BTS informatique de gestion à Brive la Gaillarde puis une licence professionnelle développement internet/intranet à Rodez. En effectuant mon stage de fin d'année dans l'entreprise Consonance Web (à Brive la Gaillarde), j'ai eu une proposition de CDD. Je l'ai accepté puis j'ai été contacté en novembre 2007 par la société l'odyssée interactive pour faire du développement web pour leur site jeuxvideo.com.

J'ai ainsi décidé de rejoindre cette société basée à Aurillac dans le cantal pour relever le challenge excitant de travailler pour un site leader sur l'actualités du jeux vidéo en Europe. Embauché en décembre et je suis resté durant 7 années à l'odyssée interactive avant que Webedia ne rachète notre société. J'ai passé les 6 premières années à faire du développement (PHP/MySQL, C, jQuery, actionscript 3, PostgreSQL) avant que l'on me propose suite à un départ de m'occuper du SEO. Etant très curieux et intéressé par le SEO, mon CTO m'a donc confié ce poste. Durant la dernière année, j'ai participé à la refonte de jeuxvideo.com en qualité d'analyste SEO jusqu'au rachat de Webedia.

Suite à ce rachat, j'ai travaillé en collaboration avec le responsable seo du groupe Webedia, sur la fin de la refonte de jeuxvideo.com . Ce dernier m'a proposé de rejoindre ensuite sa cellule au sein de Webedia. J'ai accepté et me voila chef de projet SEO pour les sites du pôle gaming mais aussi over-blog et allocine (partiellement).



Webedia a relocalisé les salariés de l'odyssée interactive. Ainsi je suis localisé à Toulouse avec l'équipe technique de jeuxvideo.com et toute la société over-blog .



Je suis également le co-fondateur du site allezbriverugby.com qui est un site d'actualités sur le club de rugby de la ville de Brive-la-gaillarde et qui était à la base un site d'expérimentations SEO.



Mes compétences :

JQuery & JQuery UI

Actionscript 3

Internet

MySQL

PostgreSQL

Joomla!

PHP

Google Webmaster Tools

Google analytics

SEO

CSS

Google Drive

Joomla