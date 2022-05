Mickaël DENIAUD

Compétences Managériales :



- Management de société et d’ateliers de 50 à 150 personnes : pilotage opérationnel, gestion des ressources techniques, humaines, professionnelles, et relations sociales.

- Management des organisations : fédérer les équipes, accompagner le changement.

- Manager par objectifs, individuels et collectifs.

- Conduire des projets : Construire, préparer, mettre en œuvre, réaliser.

- Manager les hommes : Augmenter la valeur ajoutée par salarié, mobiliser les ressources (pilotage social), évaluer et faire évoluer les compétences, équipes pluridisciplinaires, multiculturelles, éclatées.

- Gérer et consolider la relation client.

- Développer et partager la stratégie d’entreprise.

- Conduire le changement : Accroître ou transférer les unités de production, adapter et faire évoluer les organisations.



Compétences Techniques :



- Déploiement des systèmes d’informations et des outils de pilotage et de gestion (KPI).

- Création et suivi d’un site de production, filiale, (exemple en Roumanie). Investissements industriels.

- Achats, Evaluations fournisseurs et Outsourcing. Définition de besoins, Elaboration cahier des charges.

- Qualité, sécurité et environnement. Système de management, amélioration continue.

- Analyse de la valeur et méthodologie de baisse de coûts.

- Génie matériaux, mécanique, génie industriel, plasturgie, métallurgie, maintenance. Et tout autres domaines industriels, dont je saurais acquérir rapidement les compétences métiers.

- Outils de management des performances (Lean manufacturing, kanban, 5S, TPM, kaisen).

- Démarche et suivi de projets en conception : Etudes, méthodes, industrialisation, travaux neufs.



Je serais heureux de faire un point avec vous afin de contribuer à vos projets.



