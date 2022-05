Mickael DERAED

Responsable de magasin dans la téléphonie mobile, durant 4 ans



Depuis 8 ans chez SFR :



Responsable d'équipe en service client interne : management

Responsable de coordination : dimensionnement des activités, pilotage des indicateurs, management d'activité ...



Responsable opérationnel de la sous-traitance en service client, sites de production mobiles et ADSL en France et en Tunisie

Gestion et animation de sites prestataires

Pilotage, optimisation et développement d’activités

Responsable sur tout le périmètre des gestes commerciaux de l'ensemble des activités ADSL chez SFR





Mes compétences :

Management opérationnel

Pilotage d'activité

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Management