Mickael DROBNJAK

Diplômé d'un master 2 en Management Stratégique de Projet dans une école de commerce, je dispose d'une expérience de 12 ans dans des fonctions à dominante commerciale. J'au eu beaucoup de responsabilités en travaillant au sein de grands groupes tels que LIDL et ELIS dans lesquels j'ai pris du plaisir. C'est avec maturité et conviction qu'aujourd'hui je développe ma propre activité en tant que courtier en crédit immobilier... et c'est avec plaisir que je m'occuperai de votre projet !



Mes compétences :

Management

Marketing

Développement commercial

Merchandising