Mickael DROZD

Après avoir réalisé un double master en alternance (Master M2I et Master MQSE), je suis aujourd'hui Ingénieur d'étude et développement dans une petite SSII, à taille humaine, spécialisée dans le développement d'applications et de solutions informatiques.



J'ai à charge de réaliser des projets informatiques pour différents clients. Principalement orienté vers les applications Web, je réalise à la fois des outils et applications de Back Office que des interfaces de Front Office.



Mes compétences :

Développement web

Projet web

Android

JavaScript

Node.js