Mickaël DUPART

Assistant Maîtrise d’Ouvrage

Gestion d’appels d’offres.

• Analyse des besoins utilisateurs,

• Rédaction de cahier des charges (CCTP),

• Etude technique et fonctionnelle des offres,

Réalisation des projets

• Participation aux spécifications fonctionnelles et techniques,

• Rédaction du cahier de recette et organisation des recettes utilisateurs,

• Conception des formations et organisation des sessions,

Tierce Maintenance Applicative

• Rédaction des fiches incidents,

• Organisation des lots



Maîtrise d'oeuvre

Conception et rédaction de réponses à des cahiers des charges :

• Analyse du cahier des charges,

• Proposition de l’architecture cible,

• Rédaction de la réponse fonctionnelle et technique,

• Définition des charges de codage et de gestion,

Supervision des projets réalisés au forfait :

• Suivi budgétaire

• Gestion de l’avancement

• Bilan de projet et capitalisation des connaissances.

Encadrement d’une équipe de vingt ingénieurs :

• Affectations des équipes,

• Gestion des formations,

• Participation au recrutement.



Mes compétences :

Informatique

Assistant maitrise d'ouvrage

Responsable fonctionel