Mickael DURAND

EFINOR ENGINEERING IDF, filiale du groupe EFINOR, c’est plus de 30 ans d’expérience dans des secteurs d’exigence : l’Énergie, La Défense, l’Aéronautique, les Sciences.



EFINOR est organisé en 3 branches :

- Engineering

- Manufacturing

- Support

L’offre est complète et globale.



L’agence EFINOR ENGINEERING IDF Marseille repose sur une expérience et des compétences dans divers domaine permettant d’apporter des solutions dans le domaine de l’ingénierie.

——————————————————

Nos métiers, Savoir-faire et Spécificités :



• Secteurs d’activités : Energies/Défense/Aéronautique/Oils & Gas/Sciences



• Assistance Technique et Plateaux Dédiés Clients

• Nous sommes également dans la capacité de proposer à nos client des profils pour des prestations en Assistance Technique (dessinateur, projeteur IG, ingénieur calcul, ...)



• Etudes de systèmes mécaniques (outillages, machines spéciales, chaudronnerie, ESP(N), …)



• Etudes d’installation générale



• Calculs : flexibilité (tuyauterie) avec étude de supportage, calcul de support, structures, équipements sous pression



• Analyse des contraintes dû au vent, neige, séisme, tornade, vibration, choc, ...



• Analyse statique, dynamique, linéaire et non linéaire



• Méthodes et industrialisation

——————————————————

Nos compétences logiciels :



• Logiciels de calculs : RSTAB, PIPESTRESS, SYSPIPE, Caesar II, Caepipe, Robot Structural Analysis Pro, Nozzle Pro, AutoPipe Vessel



• Logiciels de calculs EF : ANSYS MAPDL/Workbench, Femap NX Nastran, Samcef, Abaqus, LS-Dyna, HyperMesh



• Logiciels CAO : Catia, Solidworks, PTC Creo, Autocad, PDMS, Microstation, AECOSIM, PlantSpace, OpenPlant, ...



• Codes et normes : RCC-M, EN13480, EUROCODES, FEM, DESP, CODAP, CODETI, ESPN, AD-2000 Merkblatt, ASME, ...



• Certifications : ISO 9001 :2008, QN100

——————————————————

N’hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements.

Vous pouvez également visiter le site internet du groupe.

https://www.efinor.fr



Mes compétences :

Gestions des achats, Gestion de projet industriel

CODAP, CODETI

Machines Spéciales, Nucléaire, Chaudronnerie

Code des marchés publics, CCAG, CCTG Travaux

SolidWorks, ProEngineer, AutoCAD, Catia, Tekla

Gestion de Projet, Suivi des travaux

Management de projet, direction d’équipes

Réponse aux appels d’offres Marchés Publics

EuroCodes, CM66, ROARK’S Formulas for Stress

CAESAR II, PIPESTRESS, CAEPIPE, NOZZLE PRO

AutoPIPE Vessel

EN 13480, EN 12952

Ansys Mechanical, Robot Structural Analysis

ASME, RCC-M

Energie solaire

Nucléaire