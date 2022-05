Mickael EYMARD

Passionné par tous les aspects du monde aéronautique,

Je possède une expérience significative dans le travail aérien - instruction, largage parachutistes relevés de données géophysiques (LIDAR, photogrammétrie) - et dans le vol commercial partout en Europe et Afrique (Grèce, Roumanie, Maroc, Algérie, Cameroun, Ghana etc).

Mon expérience est faite de vols et de missions très specifiques nécessitant une adaptation rapide et une bonne réactivité.



2800 heures de vol dont 2000 heures sur turbopropulseur.

Expérience sur bimoteur



CPL IR/ME MEP SEP MCC

SET/Pilatus PC6t

Instructeur avion FI(A)

Frozen ATPL



Monomoteur Turboprop :PC6 B2/H2/H4

Bimoteurs : C402, PA23, BE95, Baron55

Monomoteurs a piston Piston :C185, C182SMA, SR22, C206, TB10, PA28, C177, CAP10, C172, DR400, C152.



Mes compétences :

Adaptabilité

Réactivité

Travail en équipe

Aéronautique

Autonomie professionnelle

Pilotage commercial

Organisation